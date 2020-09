"Dinner in the sky": dall'evento una donazione per le famiglie bisognose di Dervio

"Dinner in the sky" diventa un aiuto per le famiglie derviesi. L'evento, dall'alto valore turistico e promozionale, convidiso dal Comune di Dervio e dall'Autorità di Bacino, non solo ha avuto una grande eco sui media locali, nazionali ed elvetici, «ha dato ancora una volta grande visibilità al nostro paese quale punto di richiamo turistico - commenta il sindaco Stefano Cassinelli - e vi sono state anche importanti ricadute economiche con un picco delle prenotazioni nelle case vacanza, un incremento del lavoro per i locali pubblici della zona e un'elevata occupazione dei parcheggi a pagamento».

I numeri dell'evento

Su oltre 700 visitatori, circa l'80% di chi ha partecipato non era non residente a Dervio, elevatissima la presenza dal Milanese e dal Lecchese, ma si è registrato circa il 30% di arrivi da fuori regione con molti svizzeri, veneti, piemontesi e liguri. «Da parte loro i responsabili di "Dinner in the sky" hanno scelto di ringraziare la comunità derviese che li ha accolti così bene facendo una donazione di mille euro per le famiglie bisognose della nostra comunità - spiega Cassinelli - Così un evento che ha già accresciuto il potenziale turistico di Dervio ha una ricaduta positiva per chi si trova in difficoltà. Il successo dell'evento sul Lago di Como è stato tale che"Dinner in the sky" ritornerà anche l'anno prossimo dal 20 al 28 giugno a Dervio».

Burotti: «Torneremo nel 2021»

L'organizzazione ha voluto ringraziare per la disponibilità tutta la popolazione derviese e in particolare Pro loco e Unione sportiva derviese per l'aiuto dei loro volontari. «Avete uno degli scenari più belli mai visti - ha spiegato Stefano Burotti di Dinner - e siamo felicissimi di poter tornare sul Lago di Como la prossima estate e cercheremo di fare qualcosa di ancora più bello».

«Siamo convinti - spiega il sindaco Cassinelli - che progetti di alta qualità e visibilità come questo o come la valorizzazione di Corenno facciano entrare il nome del nostro paese nella testa della gente e che Dervio diventi così una meta sempre più gettonata e ambita. Dobbiamo essere aperti a nuove proposte e andare oltre le abituali chiavi di valorizzazione del territorio per richiamare persone sempre diverse che poi non potranno fare a meno di amare Dervio e il nostro lago».

Gallery