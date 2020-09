"Indossa il futuro": parte la maratona di Fattore Lecco verso la chiusura della campagna elettorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

A pochi giorni dalla conclusione della campagna elettorale Fattore Lecco, la lista civica che sostiene Mauro Gattinoni Sindaco, promuove una maratona online con 24 ore di diretta Facebook in cui ascoltare e incontrare i cittadini a microfoni aperti.

A partire dalle ore 16.30 di mercoledì 16 settembre fino alle ore 16.30 di giovedì 17 settembre, i candidati di Fattore Lecco per il consiglio comunale racconteranno in diretta come stanno vivendo le loro giornate tra ripresa della scuola, lavoro, trasferimenti in treno e pullman, riunioni con le associazioni di cui fanno parte, incontri con i cittadini per presentare le proposte su Famiglia, Talento, Città e Montagna.

«Un’immersione nella realtà della città – spiega Alessandra Durante, portavoce di Fattore Lecco– per chiudere in mezzo ai lecchesi questa straordinaria corsa verso il voto di domenica e lunedì prossimi. I nostri colori hanno rappresentato la vera novità di questa campagna elettorale: tante persone hanno preso confidenza con i nostri candidati, si sono riavvicinate alle discussioni sul presente e il futuro della città proprio perché hanno riconosciuto in noi la possibilità di un dialogo non da tifosi dell’una e dell’altra parte ma da cittadini che si mettono a disposizione della propria comunità».

La diretta e il programma degli interventi saranno disponibili sul canale Facebook di Fattore Lecco.