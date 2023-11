L'annuncio del Governo: “Internet ultraveloce, nuovi benefici per i Comuni”

Iter più rapidi per l'installazione della fibra ottica. Il governo ha firmato la direttiva che renderà “più semplice realizzare le infrastrutture necessarie per portare la banda ultralarga in tutti i comuni, eliminando i possibili ostacoli burocratici”: lo rivela il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti.

“Sono tanti i comuni della Provincia di Lecco che trarranno beneficio dalla direttiva; nel dettaglio si tratta di 61 comuni interessati dal Piano Italia 1 Giga e 29 dal Piano Italia 5G del PNRR - prosegue Butti -. In un momento storico in cui la connettività e l'accesso digitale sono fondamentali per il benessere economico e sociale del Paese, è essenziale assicurare che le infrastrutture digitali possano essere sviluppate in modo efficace tempestivo. Tra le disposizioni chiave la direttiva stabilisce principi operativi per garantire rapidità nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni, vieta regolamenti che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture e implementa verifiche preliminari per identificare casi in cui l'autorizzazione può essere quasi immediata”.

“Tutelato l'ambiente”

Pur con l'obiettivo di velocizzare i procedimenti, la direttiva “tiene in grande considerazione la tutela ambientale e paesaggistica. Il focus è trovare un equilibrio tra lo sviluppo delle attività imprenditoriali e la salvaguardia dei nostri patrimoni naturali. Infine, la Direttiva sollecita le pubbliche amministrazioni a mantenere standard elevati di responsabilità operativa. In caso di ritardi o inerzia, sono previsti meccanismi di intervento da parte dello Stato per assicurare la progressione dei progetti”.

“L'adozione di questo testo rappresenta un passo fondamentale per far sì che il nostro territorio sia più connesso e digitalmente avanzato, capace di rispondere alle sfide del futuro con determinazione e visione”, conclude Butti