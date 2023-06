Franco va in pensione, l'abbraccio dei colleghi: "Grazie per il prezioso lavoro fatto"

Una festa organizzata dai colleghi e un pubblico ringraziamento anche sulla testata online LeccoToday per rendere omaggio a una colonna dell'azienda, alla sua storia professionale e al suo operato. Stiamo parlando del dottor Franco Pezzetti, direttore generale della Smaltiriva-Praxair di Monte Marenzo, una delle aziende simbolo della Valle San Martino, specializzata nel trattamento delle superfici. Pezzetti andrà ora a godersi la meritata pensione dopo oltre 36 anni di meritato servizio. Ecco il pensiero di amici e colleghi.

"Tempus fugit: forse il dottor Pezzetti si ricorderà, come se fosse ieri, di quando, poco più che ragazzo e appena neolaureato, aveva varcato per la prima volta il cancello dello stabilimento di Monte Marenzo e aveva iniziato a lavorare in Smaltiriva, occupandosi inizialmente di Qualità. Sempre al fianco dell’allora proprietario, Antonio Riva, e in prima linea per promuovere lo sviluppo tecnologico e commerciale dell’azienda, divenuta infatti, nel corso degli anni Novanta, una delle prime aziende al mondo del suo settore".

"Sempre presente in ogni momento"

"Franco è stato uno dei primi ad allinearsi al nuovo corso dell’azienda, dopo l’acquisizione della multinazionale americana Praxair: cambiano le modalità di gestione, cambiano gli orizzonti temporali e con essi gli obiettivi a breve e lungo termine, ma la passione del dottor Pezzetti per il proprio lavoro rimane la stessa. Ed è questo che gli permette di divenire, dopo pochi anni, direttore responsabile all’interno della multinazionale".

"Scorrono così tempi di grande crescita e soddisfazione, alternati con momenti più difficili o influenzati da situazioni economiche meno favorevoli, ma lui è sempre presente, senza venire mai meno al suo ruolo.

Ed è così che tutti noi, suoi colleghi e collaboratori, lo vogliamo salutare. Tanti auguri, caro Franco, per un lunghissimo periodo di felice e sempre attivo pensionamento!"