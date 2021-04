Disagi sulla SS36, la Provincia: «Anas non ha rispettato le nostre raccomandazioni»

I disagi sempre più grandi sulla SS36 causati dal cantiere di Anas per la sostituzione delle barriere protettive fra le due carreggiate non sono passati inosservati presso le istituzioni.

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli hanno infatti sottolineato alcuni aspetti importanti della vicenda. «Fin dai primi giorni di allestimento del cantiere come Provincia avevamo evidenziato le criticità su quel tratto di strada molto trafficato, in particolare in prossimità dell'immissione della strada Provinciale 72 sulla strada Statale 36 in direzione Sud - spiegano - Dopo un incontro in Prefettura da noi sollecitato, avevamo chiesto e ottenuto da Anas di smantellare il cantiere il venerdì pomeriggio e ripristinarlo il lunedì mattina dalle 10, una volta smaltito il traffico lavorativo del lunedì mattina. Inoltre ci eravamo raccomandati ad Anas di dare priorità ai lavori nel tratto in prossimità dell'immissione della SP72 sulla SS36, affinché si completassero nel più breve tempo possibile, così da ripristinare la doppia corsia sulla SS36 e non creare l'effetto imbuto sulla SP72. Ma così non è stato, e quotidianamente gli automobilisti che percorrono la Provinciale per recarsi al lavoro devono sopportare pesanti disagi».

«Non è l'efficienza che ci aspettiamo»

Da Usuelli e Micheli arrivano anche parole piuttusto dure. «Riteniamo necessario che i lavori svolti da Anas vengano completati quanto prima, auspicando che, considerata la particolarità dell'intersezione, venga individuata una modalità provvisoria che consenta di favorire l'immissione dalla SP72 sulla SS36, attualmente molto difficoltosa, riducendo anche la velocità dei veicoli in transito sull'arteria principale. Questo non è il genere di efficienza e di collaborazione che ci aspettiamo da un ente che si troverà, nel prossimo futuro, a dover gestire opere ben più rilevanti e importanti sul nostro territorio».