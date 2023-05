Buongiorno,

sono una pendolare che viaggia sulla tratta Lecco - Milano Centrale per motivi lavorativi.

Sono ben noti a tutti i disagi causati da Trenord, quali ritardi e cancellazioni. Tuttavia, dopo la frana, la situazione è peggiorata con treni cancellati in maniera sistematica. Stamattina, a causa della cancellazione del treno delle 08:20 per Milano Centrale, quello delle 08:01 è affollato di persone, come si può vedere in foto. In aggiunta a tutto ciò, siamo stati invitati da Trenord a lasciare il treno per prendere quello delle 08:06 per Milano Garibaldi (che impiega 20 minuti in più) perché il treno non poteva partire con un quantitativo di persone così elevato. Ci tengo a segnalare questa situazione diventata, ormai, insostenibile.