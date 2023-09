Michela Brambilla premiata con il Golden dog award

Un riconoscimento "per il suo straordinario contributo alla promozione della protezione degli animali in Italia": è questo il significato del Golden dog award assegnato alla parlamentare Michela Vittoria Brambilla, residente a Calolziocorte, dalla World Dog Alliance, organizzazione internazionale con base ad Hong Kong impegnata da tempo nella campagna per bandire il consumo di carne di cane e di gatto nei paesi asiatici e nel resto del mondo.

"Lo straordinario lavoro svolto dalla Wda, e dal suo fondatore Genlin - dice la presidente della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente (Leidaa) e dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e dell’ambiente - per vietare il consumo di carne di cane e gatto in ogni Paese, conferisce a questo premio il suo valore unico: riceverlo mi rende davvero orgogliosa. Negli ultimi trent'anni, prima come semplice volontaria, poi come rappresentante del popolo, ho cercato di sanare uno dei tanti paradossi della vita italiana contemporanea".

Il problema del randagismo è ancora diffuso

"Noi italiani amiamo gli animali e abbiamo una legislazione molto avanzata, eppure il randagismo è ancora un fenomeno diffuso, alimentato dall'abbandono - aggiunge Michela Brambilla - Per questo mi sono battuta a lungo per ottenere l'applicazione rigorosa della legge sugli animali da compagnia, per promuovere le sterilizzazioni e il possesso responsabile. Non solo, al termine della scorsa legislatura, abbiamo raggiunto un risultato di portata storica: l’approvazione del disegno di legge che inserisce nella Costituzione la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità".

“Inoltre - conclude la deputata - ci siamo battuti per introdurre un esplicito divieto al consumo di carne di cane e di gatto. Fortunatamente, la legislazione dell’Unione Europea rende praticamente impossibile l’importazione di carne di felini e cani a scopo di consumo. Abbiamo condotto e continuiamo a condurre una campagna con Genlin per raggiungere un accordo internazionale a questo scopo. Non è possibile accettare che ci sia qualcuno che pensa di mangiare i nostri compagni di vita a quattro zampe".