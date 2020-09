Sacerdote del sodalizio lecchese Associazione Aiuti Terzo Mondo protagonista a "Caduta Libera"

Sacerdote del sodalizio lecchese Associazione Aiuti Terzo Mondo protagonista in tv, su Canale 5, a "Caduta Libera".

Don Andrea Rabassini è riuscito a laurearsi campione della popolare trasmissione condotta da Gerry Scotti, lo scorso 11 settembre, dopo avere giocato da sfidante per diversi giorni.

Ma non solo: il sacerdote ha avuto la possibilità di condividere con i telespettatori la sua esperienza missionaria, ha raccontato la storia di Oscar e Laura (fondatori dell'associazione che ha sede in Via Orticara 1 a Laorca) e ha spiegato come la voglia di aiutare la missione l'abbia spinto a partecipare al programma.

Venerdì il sacerdote è sopravvissuto fino al gioco finale, "I dieci passi", ma non è riuscito a portare a casa il montepremi, precipitando nella botola. La sua volontà è di partecipare a "Caduta Libera" per sostenere le missioni. L'associazione opera infatti in Bolivia, nella Repubblica Centrafricana e in Uruguay. Don Andrea ci riproverà questa sera, lunedì, nel segno della solidarietà.