Dieci anni dopo, don Tommaso lascia Valmadrera e va a fare il missionario in Perù

L'annuncio è arrivato a sorpresa, al termine della consueta messa domenicale delle 10.30: don Tommaso lascia Valmadrera e si trasferisce in Perù per fare il missionario. Il vicario ha operato per dieci anni all'interno della Parrocchia di Sant'Antonio Abate e lascerà un buon ricordo, come testimoniato dal lungo e caloroso applauso che ha salutato le poche e brevi parole usate per dare il proprio saluto alla comunità («Come ci ricorda il Vangelo, Gesù invitò Simone a prendere il largo»).

«Il Vangelo va vissuto»

A fare eco alla notizia è stato il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi: «Don Tommaso ha comunicato ai presenti di aver condiviso con il Vescovo che dal prossimo settembre lascerà Valmadrera per andare come sacerdote missionario “Fidei donum” a Pucallpa, in Perù. Nonostante l’aria e l’entusiasmo da ragazzino, era presente da dieci anni come vicario parrocchiale, per cui, date le tempistiche, la notizia poteva purtroppo anche essere prevista. Imprevista certo la destinazione, ma non secondo il percorso di coerenza della presenza di don Tommaso in questi anni nella comunità e, in particolare, tra i giovani: il Vangelo non va solo letto, spiegato, ma anche vissuto, vicino a quegli ultimi che oggi sono nella nostra comunità, arrivano da Paesi lontani per la miseria, vittime di ingiustizie e violenze e nei prossimi mesi il don li incontrerà in Perù. La coerenza di questa Parola, per cui siamo davvero “Fratelli tutti”, che a volte ha urtato le nostre comodità, ipocrisie, la nostra fede senza le opere, ora per tua scelta, si fa vita. Grazie per avercelo ricordato».

A fianco di don Tommaso, figlio del noto volontario Antonio Nava scomparso nel 2010, era presente don Isidoro Crepalpi, parroco di Valmadrera che ha letto il messaggio di monsignor Maurizio Rolla, Vicario episcopale, e infine benedetto la scelte operata dal suo vice. Il posto di don Tommaso sarà preso da un nuovo sacerdote al termine dell'estate.