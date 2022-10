Donate all'Asst 15 nuove poltrone per la sala d'attesa del Day Hospital oncologico

L’associazione lecchese "Inprimalinea" ha donato all’Asst di Lecco 15 nuove poltrone che sono state installate nella sala di attesa del Day Hospital Oncologico. Queste poltrone sostituiscono gli arredi precedenti e permetteranno ai pazienti e ai loro accompagnatori un’attesa più confortevole. La generosità della onlus - presieduta da Mauro Bolis - e di tutti i suoi sostenitori ha permesso inoltre l’acquisto di 5 lettini da visita, già collaudati ed installati negli Ospedali di Lecco e Merate.

"Diciamo grazie a Inprimalinea onlus per i loro contributi rivolti al nostro Dipartimento - commenta il dottor Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica Asst Lecco - Il volontariato, come questo, si traduce in gesti di grande altruismo e sensibilità nei confronti dei nostri pazienti, in un settore di grande fragilità. Ricordo anche il concerto organizzato dall'associazione Inprimalinea che si terrà questa sera, giovedì 27 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorio Camera di Commercio Como Lecco i cui proventi saranno devoluti al Dipartimento di Oncologia dell’Asst di Lecco".

Nella foto in alto, da sinistra: Elena Rusconi (coordinatrice infermieristica Oncologia), Antonio Ardizzoia, (Direttore Dipartimento Area Oncologica Asst Lecco nonché Primario di Oncologia) e Veronica Dell’Oro, (Responsabile Area Dipartimentale Rad Dipartimento Area Oncologica Asst Lecco).