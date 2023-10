Il prezioso dono del prof Guglielmi a Pontida

Una ricca e approfondita raccolta di foto e documenti dedicati alla storia della Valle San Martino in dono alla comunità di Pontida. Si tratta di un vero e proprio "tesoro culturale" quello consegnato nei giorni scorsi dal docente e architetto calolziese Eugenio Guglielmi a un'associazione della Città del giuramento allo scopo di rendere fruibile al pubblico i materiali da lui raccolti negli anni e andati a costituire il prezioso Archivio Guglielmi. Si tratta di una trentina di ricerche storiche e di numerose fotografie, alle quali vanno aggiunti 43 libri sul passato locale e altre pubblicazioni a tema, in parte scritte proprio dal professore universitario, esperto di arte, storia e architettura.

Paolo Corti: "Grazie al professore per questo patrimonio donato a tutti"

Presso la sede di "Obiettivo Pontida", è stato così firmato l'atto di cessione del fondo Guglielmi all'associazione. L'accordo è stato siglato dal presidente Paolo Corti e dallo stesso architetto Gene Guglielmi. "È stato ceduto alla nostra associazione, un patrimonio fotografico e non solo di straordinario valore che sarà presentato ufficialmente, in occasione della seconda edizione di Sapori d'Autunno del 22 ottobre 2023 - hanno scritto i portavoce di Obiettivo Pontida sui propri canali social - L'associazione e gli iscritti, faranno il possibile per preservare questo importante patrimonio culturale. Ringraziamo l'architetto Guglielmi perché ci permetterà di far conoscere alle nuove generazioni e ricordare, una Pontida del passato".

E proprio lo storico, residente nella vicina Calolziocorte, ci ha parlato del suo archivio e illustrato i motivi della sua scelta. "Chi mi conosce sa quanto io sia legato al territorio della Valle San Martino e mi è sembrato giusto fare questo dono agli amici di Pontida, anche allo scopo di favorire gratuitamente la divulgazione della storia e della cultura locali - spiega Eugenio Guglielmi - Il materiale rappresenta quanto raccolto nei miei studi a partire dal 1978 agli anni Novanta del Novecento. I documenti sono raccolti presso Archivi pubblici e privati come Archivio di Stato di Venezia, della Curia vescovile di Bergamo, biblioteca Angelo Mai di Bergamo. Le foto comprensive di provini sono più di 400".

Una sintesi dell'ampio materiale raccolto e donato

Alcune testimoniano dei nuclei storici abbattuti per fare spazio alle cave di Argilla della Magneti, sono documentati affreschi esterni, Santelle, cascine abbaziali con stemmi della Repubblica di Venezia, i molini dei frati, i confini dell'Adda tra Milano e Venezia, le tesi di laurea fino agli interventi di restauro e architettonici portati avanti dallo stesso Guglielmi a Pontida. E poi ancora le mostre come “La presenza dei Benedettini a Bergamo e nella Bergamasca", "Pontida la Montagna che Canta" e lo studio sulle Caseforti celtico galliche della Valle San Martino.

Una lunga e interessante lista che prosegue, solo per citare alcuni esempi, con gli antichi toponimi di Pontida del 1776, da Maironi da Ponte; lo studio sulle preesistenze documentarie e fisiche degli insediamenti denominati Cà dé Rizzi e Cà dé Crotti, dicembre 1985 (con foto dei nuclei in bianco e nero), la nota ottocentesca sulla località Gandorla; il manoscritto sull'origine della Valle San Martino; la descrizione dei sindaci, chierici, insegnanti e allievi della scuola di Dottrina Cristiana. Le immagini, solo per citarne alcune, spaziano invece dalla cascina abbaziale di Pendeggia dove si cuoceva il pane per il convento, alla Madonna della Neve di Roncallo Gaggio, da San Rocco prima dei restauri ai rari materiali dedicati a Cà de' Rizzi e tanto altro. "Il fondo - conclude il professor Guglielmi - sarà messo a disposizione di studenti e amanti della storia, e sarà gestito secondo le leggi regionali in materia di conservazione artistica".