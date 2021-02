Casatenovo: donna morsa al braccio da un cane, soccorsa dai volontari

La 59enne coinvolta non ha rimediato gravi lesioni, ma si è reso necessario il trasferimento al "Mandic" per gli approfondimenti del caso

Intervento dei volontari della Croce Bianca di Besana Brianza allo scoccare di mezzogiorno di giovedì 18 febbraio. Il personale brianzolo è stato chiamato a intervenire nella vicina Casatenovo, in via Roma, dove una donna di 59 anni è stata morsicata da un cane. Stando a quanto appreso da fonti mediche, le condizioni della stessa non sarebbero preoccupanti: la lesione all'arto inferiore sarebbe minima, ma si è comunque reso necessario il trasporto in codice verde presso il nosocomio "Mandic" di Merate.

La chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha richiamato sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.