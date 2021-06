Dopo quarant'anni va in pensione il dottore di Santa Maria Hoè e La Valletta

Il saluto di suo paziente speciale, il sindaco Efrem Brambilla: «Lo ringrazio per quello che ha fatto in tutti questi anni per la nostra collettività e per tutto il nostro territorio»

Ultimo giorno di lavoro per il dottor Erminio Barbetta. Lo stimato professionista, con studio a Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza, ha raggiunto la meritata pensione dopo 40 anni di attività.

«Da quando sono nato è il mio medico di base. Da piccolo ero fragile e malaticcio e se invece oggi sono forte come un leone, lo devo a lui, alla sua cura ed assistenza che ha riservato nei miei confronti - ha commentato con enfasi e riconoscenza il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla - Lui è una grande istituzione del nostro paese. Una figura professionale corretta, disponibile, molto competente. In questo ultimo periodo ha anche affrontato in prima linea l'emergenza sanitaria».

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, il sindaco si è recato in studio per salutarlo mentre stava uscendo per l'ultima volta dall'ambulatorio. «Lo ringrazio per quello che ha fatto in tutti questi anni per la nostra collettività, per Santa Maria Hoè e per tutto il nostro territorio - prosegue Brambilla - Grazie per esserti preso cura di tutti noi. Resterai per sempre il mio medico!»

Per questo primo mese, informa il primo cittadino, opereranno al suo posto i medici Dario Redaelli e Umberto Motta, nelle modalità in cui già si svolgeva la sua sostituzione nel periodo in cui era in ferie. Il sostituto è atteso per il mese di agosto.