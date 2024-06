Dove mangiare il migliore hamburger a Lecco e dintorni? Alla birreria artiginale con cucina 'Herba Monstrum' di via Monti a Galbiate, fra il Ponte Vecchio e il Terzo ponte.

A decretarlo è la seconda edizione della 'Champions Hamburger' che i ragazzi della nota pagina Instagram Il Lecchese Imbruttito (20mila follower) hanno proposto ai loro iscritti. Un'iniziativa che ha riscosso un enorme successo, circa 60mila voti in totale.

Secondo un format ormai consolidato, il contest si è svolto attraverso un vero e proprio torneo a eliminazione diretta, come accade per esempio nel tennis.

Sfida fra 32 locali

In tutto hanno partecipato, virtualmente, 32 locali che si sono sfidati dai sedicesimi di finale in avanti. A decidere chi va avanti, in questo format, sono gli utenti con il voto nelle story pubblicate dalla pagina de Il Lecchese Imbruttito.

Non si tratta di una prima volta per la 'Champions Hamburger', che venne proposta più di tre anni fa con la vittoria dello Shamrock Irish Pub, giunto anche in questa edizione alle battute conclusive.

A sfidarsi nelle semifinali sono arrivati Herba Monstrum (Galbiate) e Hambu (Lecco), Donna Burgherita (Merate) e The Shamrock Pub (Lecco). In finale sono passati per l'appunto Herba Monstrum e Shamrock, con la vittoria del primo.

Il tabellone completo del contest