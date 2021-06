Educazione alla legalità ambientale: a scuola con i Carabinieri Forestali

Anche con la didattica a distanza continuano le lezioni dei Carabinieri Forestale di Lecco che nei giorni scorsi hanno "incontrato" via web due classi prime dell’Istituto Comprensivo Lecco 1 “Falcone e Borsellino” del plesso di Pescate. La settimana precedente erano invece state interessate dall'iniziativa le prime della secondaria di primo grado “Don G. Ticozzi” di Lecco.

I temi trattati con i giovani alunni

Flora protetta, gestione delle specie invasive e conoscenza del territorio sono solo alcuni degli argomenti trattati durante le lezioni che si sono svolte in maniera dinamica coinvolgendo i ragazzi mediante giochi e domande dirette. L’obiettivo comune dei temi trattati, oltre alla sensibilizzazione delle giovani generazioni alla difesa dell’ambiente, è stato quello di stimolare una partecipazione attiva dei ragazzi alla tutela del territorio con particolare riguardo alle problematiche presenti nella provincia di Lecco.

L’educazione ambientale è inserita tra le molteplici funzioni che sono state attribuite all’Arma dei Carabinieri dal decreto legislativo 177 del 2016, norma che ha previsto l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato. Pertanto, l’educazione ambientale costituisce un servizio fondamentale che i Carabinieri della Forestale svolgono per tutti i cittadini, al pari degli altri servizi istituzionali individuati dalla stessa legge, a partire dalla repressione degli illeciti ambientali e dal controllo del territorio.

L’educazione ambientale, inoltre, costituisce il pilastro essenziale per la prevenzione del danno, obiettivo fondamentale nel lavoro di un Carabiniere Forestale. I danni agli ecosistemi, infatti, sono spesso irreversibili e il modo migliore che abbiamo per tutelare l’ambiente è prevenirli. Insegnare alle nuove generazioni come prendersi cura del proprio territorio è forse l’arma migliore per raggiungere tale scopo.