Elezioni 2023: seggi aperti. Domenica e lunedì si vota in 5 comuni della provincia

Urne aperte da pochi minuti in 5 comuni della provincia di Lecco dove i cittadini sono chiamati a votare il sindaco e ad eleggere il nuovo consiglio comunale. Le elezioni amministrative 2023 sono in programma nella giornata di oggi, domenica 14 maggio, e domani, lunedì 15 maggio, nei comuni di Calolziocorte (13.904 residenti), Robbiate (6.335), Ballabio (4.018), Oliveto Lario (1.240), e Valvarrone (521).

I seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23 nella giornata di domenica e dalle 7 alle 15 in quella di lunedì. Subito dopo inizierà lo spoglio e già nel giro di poche ore si avrà il verdetto. Essendo tutti i comuni chiamati al voto sotto i 15.000 abitanti non è infatti previsto il ballottaggio, eccetto il caso di parità assoluta.

A Calolziocorte sarà sfida a tre fra i candidati sindaci Marco Ghezzi (alla guida della lista Centrodestra per Calolzio) primo cittadino uscente, Diego Colosimo (Cambia Calolzio) e Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune).

A Robbiate sono invece in corsa Marco Magni, candidato della lista Continuità e progresso espressione della maggioranza uscente e Alessandro Danza, alla guida di Cambia Robbiate, attuale gruppo di minoranza.

Anche nel comune di Ballabio la sfida è all'americana, due infatti i candidati sindaci: Giovanni Bruno Bussola con la formazione “Orgoglio Ballabiese” e Tranquillo Doniselli alla guida della civica di centrosinistra “Ballabio Futura”.

A Oliveto Lario, il sindaco uscente Bruno Polti guida nuovamente la civica “Oliveto Lario, Bruno Polti Sindaco”. Contro di lui Fabio Negri, suo ex vice e capofila della lista “Noi per Oliveto Lario”, e il giovane Federico Gramatica sostenuto dalla formazione “Oliveto Futuro in Corso”.

Infine, nel comune di Valvarrone è stata presentata una sola lista dal nome "Valvarrone Progetto Comune" che sostiene la candidatura del sindaco uscente Luca Buzzella.