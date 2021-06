Rosy Savonelli incanta il pubblico nel secondo appuntamento de "Il libro e il lago"

Secondo appuntamento con "Il libro e il lago", rassegna voluta, ideata e organizzata da Samuele Scognamiglio che sta riscontrando un grande successo di pubblico tanto da diventare ormai un appuntamento fisso con gli autori.

G‏iovedì, nel tardo pomeriggio, al bar Hemingway di Piazza XX Settembre ospite è stata Rosy Savinelli, autrice e coach, con la raccolta "Ascoltando i battiti del cuore" incentrata in particolare sul rapporto uomo/donna. Ha condotto l'evento Carlo Emanuele Ostuni, noto presentatore televisivo, attore e docente di storia del cinema. I proprietari del locale, visti i tanti interessati a partecipare, hanno esteso fino alle 20.45 l'utilizzo dello spazio esterno all'Hemingway.

La presentazione dei due, Savinelli e Ostuni, è avvenuta in una maniera insolita in quanto sono stati introdotti dall'oroscopo personalizzato per loro analizzando luogo data e ora di nascita dall'astrologa giornalista Federica Farini, cara amica sia di Rodi Farinelli sia dell'organizzatore. «Entrambi sono attesi da un futuro ricco di soddisfazioni, in particolare per Emanuele Ostuni si prospetta una nuova attività - racconta, divertito, Scognamiglio - Ostuni è un eclettico avendo svolto già diverse attività sia come conduttore sia come regista sia come presentatore, adesso secondo le stelle lo attende una nuova avventura: chissà quale sarà!»

L'organizzatore Samuele Scognamiglio

«La serata è stata una scommessa vinta» commenta Scognamiglio. «Bravi autori milanesi, ma sconosciuti a Lecco, si cono calati nello spiritus loci magnificando il lago, le verdi montagne e ringraziando il caloroso pubblico tra cui spiccava per classe e savoir-faire la testimonial "Madame Cri Cri" (Maria Cristina Maggi).

Durante la serata, come connubio letteratura-arte, ha esposto una propria opera la pittrice astratta Elisa Veronelli (nel video sotto).

Ulteriore elemento di novità è stato l'incontro fra i giovani e i "diversamente giovani": alla serata hanno partecipato sia uomini sia donne che frequentano la poesia e la cultura, ma anche un nutrito gruppo di giovani che si sono mostrati davvero interessati a comprendere le dinamiche della poesia e della pittura. «Moltissime infatti - spiega l'organizzatore - sono state le domande rivolte a Elisa Veronelli per comprendere il significato del suo quadro, il cui titolo è "Inferno". In realtà il quadro fa parte di un trittico che la pittrice Elisa Veronelli di Acquate aveva già sviluppato nel 2017 traendo spunto da un libro che aveva per l'appunto questo titolo, sviluppando la tematica su tela. Attualmente Elisa Veronelli è impegnata in un progetto a Torino, "Mangia smog", che si svolge nel parco di Villa Dora dove artisti e pittori, utilizzando vernici particolari che abbattono la quantità di smog, in realtà la assorbono e la metabolizzano fino a ottenere dipinti, quadri e murales davvero suggestivi. Questo appuntamento andrà avanti fino alla fine di giugno dopodiché saranno decretati i vincitori del concorso. Speriamo che la nostra giovanissima concittadina, Elisa Veronelli classe 1991, si riesca a classificare almeno sul podio».

Importante Intervento del Gal

Nel pubblico anche Irene Riva, presidente di "Femminile presente" e il modello fotografico lecchese Danilo Goretti. Cinzia Manzoni, presidente del Gruppo aiuto mesotelioma di Lecco, ha informato i presenti sui danni dell'amianto - meglio conosciuto come asbesto - che partendo da casale Monferrato, dove si è svolto un importante processo, trova riscontri anche nella realtà lecchese, in quanto molte aziende utilizzavano l'amianto per isolamento sia termico sia antincendio. Lecco è una delle città più inquinate dall'amianto anche se le varie amministrazioni si stanno attivando per risolvere questo problema. «Ho un ringraziamento particolare a Cinzia Manzoni - ha spiegato Scognamiglio - che intende portare le sue conoscenze e le sue informazioni anche in luoghi non istituzionali».

Da sinistra Cinzia Manzoni con Irene Riva e Lorena Olivieri

L'inattesa sorpresa è venuta dal saluto in diretta da parte della madrina Giovanna Rigato che in quella fascia oraria era impegnata in un evento privato, ma ciò nonostante non ha voluto far mancare il proprio saluto sia alla rassegna "Il libro e il lago" sia ai convenuti entusiasti e alla cittadina di Lecco, impegnandosi a venire in una giornata da definire per valutare alla luce del sole le bellezze e i luoghi tipici manzoniani. «Questo è l'impegno preso da Giovanna; la telefonata si è conclusa tra gli applausi generali e in particolare un saluto è stato rivolto alla testimone di questo evento, Madame Cri Cri».