Polizia locale, indennizzo a operatori anche per danni da infortunio temporaneo

Gli operatori di Polizia locale e i loro familiari, accedendo a un fondo appositamente istituito da Regione Lombardia, possono beneficiare del riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

Lo stesso beneficio è esteso anche ai casi di danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio, dai quali sia derivata un'inabilità temporanea assoluta.

Lo evidenzia l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ricordando come questa misura aggiuntiva sia contenuta nella legge di stabilità 2021-2023 approvata recentemente dal Consiglio regionale della Lombardia.

«Anche l'agente di Polizia locale che ha subito un danno temporaneo potrà avere un indennizzo. Mi sono battuto - sottolinea l'assessore De Corato - per far inserire questo provvedimento nel bilancio regionale ben consapevole dei numerosi episodi in cui sono stati coinvolti i nostri agenti. Ci è sembrato giusto e doveroso che chi si adopera quotidianamente per il rispetto delle regole, in situazioni meno estreme, ma comunque gravi, possa beneficiare di un sostegno finanziario».