Emergenza caldo, Auser rinnova il suo impegno verso gli anziani soli

Entra nel vivo la stagione calda e anche nel Lecchese le associazioni di volontariato si mobilitano per garantire una rete di ascolto e di eventuali aiuti agli anziani soli. Tra queste c'è l'Auser provinciale di Lecco, guidata dal presidente Claudio Dossi. L'associazione ha di recente potenziato anche i presìdi sul territorio e anche quest'estate sarà attiva con il servizio di telefonia sociale con un monitoraggio delle situazioni più delicate.

"La telefonia sociale gestita da Auser a livello provinciale agisce per migliorare la qualità della vita degli anziani che vivono in solitudine, oltre che per monitorare le loro condizioni di vita in un’ottica di prevenzione - precisa Auser Lecco - L’isolamento domestico nella maggior parte dei casi non è una volontà personale, ma una condizione imposta dalla struttura sociale, economica, culturale, familiare. Pertanto nella maggior parte dei casi può essere definita come una scelta subita. Gli anziani sono sempre più esposti al rischio di restare completamente soli e dunque di perdere ogni rapporto sociale".

Dal 2007 Auser è attiva nel periodo di “Emergenza caldo”, dal 15 giugno al 15 settembre, attraverso un costante monitoraggio delle persone anziane in carico nella nostra provincia, attualmente 1.100 utenti. "L’associazione rinnova anche quest’anno il suo impegno, formando e fornendo le indicazioni necessarie ai 55 volontari presenti nel territorio che si occupano di telefonia, pubblicare sul suo sito Facebook i bollettini Umidex diffusi da Ats e divulgando nei i centri di aggregazione e le '10 regole d’oro' di regione Lombardia per affrontare il caldo estivo". Eccole riportate qui sotto.

Le 10 regole d'oro