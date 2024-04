La svolta di Emiliana e Gastone: aprono un centro d'arte "a misura di tutti"

Lasciare il lavoro in cui non ci si rispecchia più e cogliere l'attimo: quante persone hanno il coraggio di farlo davvero? Emiliana e Gastone, uniti anche dall'amore, si sono detti "ora o mai più". Dalla loro passione per l'arte è nato il centro 'Square Art Lake Como Center' inaugurato lo scorso 29 febbraio in via Volta 1 a Mandello. Uno spazio che non è soltanto una galleria d'arte, ma un luogo in cui rendere l'arte alla portata di tutti.

Si tratta di un'ex cartiera trasformata in un locale luminoso e accogliente, in cui gli artisti potranno trovare ospitalità. Il progetto di Emiliana Longoni e Gastone Turrin è chiaro: "Questo è uno spazio espositivo e un atelier, un punto di incontro fra artisti del territorio e provenienti da fuori - spiega Emiliana, nata e cresciuta a Seregno - Sono una restauratrice nel campo del legno e della doratura e ho un'agenzia di intermediazione artistica. Gastone è uno stilista di moda. Abbiamo messo a frutto le esperienze maturate. La voglia, grande, era di aprire uno spazio nostro da gestire in cui scoprire talenti e fare rete per promuoversi. Sarà un punto di appoggio in cui incontrarsi e arricchirsi".

Perché la scelta di Mandello

Il rapporto con Mandello nasce quasi casualmente ma allo stesso tempo, casuale, non è. "Abbiamo trasferito la nostra associazione qui circa un anno fa, abbiamo sempre avuto un rapporto stretto con il lago. Gastone è di Como, mia madre si sposò sull'Isola Comacina - prosegue Emiliana - E poi c'è la passione smodata per la Grigna e la montagna: Mandello offre tutto questo, oltre a una cittadinanza davvero speciale. È infatti una dimensione di paese nonostante le grandi aziende che ospita. Quando abbiamo visto questo locale siamo rimasti conquistati, emanava un'energia positiva. C'era e c'è una connessione forte".

Le prime mostre

Allo Square Art Lake Como Center sono state già ospitate due mostre: la prima, per l'inaugurazione, del fotografo Roberto Gandola che con Ekaterina Antonova ha raccontato una violenza su una donna, iniziativa promossa dal Telefono donna di Como. In queste settimane è invece allestita la mostra 'Sovrapposizioni' di Elisa Martignoni e Alex Boldini: la prima sviscera i propri pensieri attraverso fotografie autobiografiche con cui attraversa il tempo che viviamo; il secondo reintepreta e dona nuova linfa a vecchie stampe pubblicitarie con una sofisticata tecnica di sovrapposizioni di immagini.

A breve sarà ospitata una collettiva e partirà il corso 'Delle erbe e del colore' che miscelerà la pittura alla conoscenza e all'utilizzo delle erbe.

"Nelle attività che proponiamo cerchiamo sempre un tema omogeneo, ma ci piace declinarlo attraverso forme d'arte diverse - spiegano Gastone ed Emiliana - Arriviamo da esperienze artistiche e ci siamo messi in gioco. A volte non dormiamo la notte per il senso di responsabilità che sentiamo, ma possiamo definirlo il nostro lavoro dell'anima".

A giudicare dalle numerose persone che in ogni momento entrano allo Square Art Lake Como Center per una visita, una chiacchierata, o anche solo per abbozzare un'idea, la proposta della coppia mandellese d'adozione ha già fatto centro.