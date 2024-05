La scelta dell'egiziano Emilio: aprire un noleggio bici e moto elettriche sul lago

"Lario Srl Noleggio" è il nome di una nuova attività che da qualche giorno è apparsa tra Mandello e Abbadia Lariana, centro lacustre dove è eletta la sua sede legale. In questo nuovo contesto commerciale è possibile noleggiare ad ore o per l'intera giornata biciclette e moto elettriche. La stagione estiva è alle porte e con il lago e l'appeal delle spiagge potersi muovere con maggiore facilità nelle località affollate del Lario diventa quanto mai importante: utilizzare una bici o una moto a noleggio può essere dunque la soluzione giusta per visitare le rive e non restare imbottigliati nel traffico. Facendo anche un po' di sano sport.

A tutto questo ha pensato Emilio Kellini, gestore con i fratelli di due pizzerie proprio ad Abbadia e Mandello. Di nazionalità egiziana, Emilio ha lasciato il suo Paese nel 1995. Giunto in Italia, è cresciuto professionalmente svolgendo vari lavori, da meccanico in piccole realtà artigianali, fino a passare all'attività di piazzaiolo in vari locali. Attività di ristorazione che oggi condivide con i fratelli.

Ora la nuova iniziativa imprenditoriale green chiamata "Lario Srl Noleggio" che potrebbe svilupparsi proprio in collaborazione con l'attività gastronomica della famiglia egiziana nota anche per un'importante iniziativa di solidarietà compiuta a favore dell'ospedale di Lecco, con la donazione dell'incasso di una giornata di lavoro "come ringraziamento per aver curato e salvato" un loro parente.

"Per me - racconta ora Emilio - l'attenzione all'ambiente e alla mobilità sostenibile è antecedente all'apertura di questo centro noleggio, in quanto le consegne a domicilio delle pizze avvengono già con moto elettriche e o con la bicicletta a pedalata assistita. Ora tento questa nuova avventura, forte della bellezza del lago e di un turismo in crescita. E di noleggiare una bici o una moto può esserci sempre bisogno, anche per una gita in famiglia o in compagnia". I mezzi si trovano nella postazione di via Dante a Mandello. Per contatti o info basta scrivere alla mail bikelario@gmail.com (Si ringrazia Alberto bottani per la collaborazione)