Ewan McGregor, un Emmy per il vip "amico della Moto Guzzi"

Ha vinto l'Emmy Award per il ruolo principale nella serie televisiva Halston, e Moto Guzzi lo ha celebrato con un post sui propri social network.

Ewan McGregor è il vip che più ha legato il suo nome al nostro territorio, proprio grazie all'amore per la Casa dell'aquila. L'attore di Hollywood è infatti un grande appassionato e possiede diversi modelli prodotti a Mandello, dove si è recato in occasione del motoraduno del 2007. Negli ultimi anni McGregor è diventato anche apprezzato testimonial di Guzzi, in particolare per la California 1400 nel 2013, l'Audace nel 2015, la V85 TT entrata in produzione nel 2019. Oltre a prestare volto e nome per i modelli, Ewan li testa personalmente salendo in sella, fattore che rende la collaborazione unica nel suo genere.

Il divo, già protagonista in fortunate pellicole cinematografiche quali Trainspotting, Stars Wars, Moulin Rouge, Angeli e Demoni, ha vinto l'Emmy Awards 2021 come migliore attore per il ruolo principale nella miniserie in onda su Netflix Halston, nella quale intepreta l'omonimo stilista.

Moto Guzzi ha voluto rendere omaggio al suo ambasciatore nel mondo con un post affettuoso, nel quale lo definisce "amico guzzista".