Enrico Beruschi tra i comici accolti dal Papa: "Una grande emozione"

Enrico Beruschi porta un sorriso al Papa. Il celebre attore "laghèe d'azione" con nel cuore la sua Borbino di Abbadia Lariana e Mandello dove pochi giorni fa è stato ospite al Festival della letteratura con le letture manzoniane, è stato ricevuto oggi in udienza con altri comici dal Santo Padre.

"Alle 6.45 devo recarmi in Vaticano, quasi un mordi e fuggi da parte del Pontefice in partenza per il G7 in Puglia. Sono felice ed emozionato" - ci aveva riferito ieri l'artista, immortalato oggi dalle Tv nazionali insieme ad altri colossi della comicità italiana come Christan De Sica, Lino Banfi, Luciana Littizzetto, Gene Gnocchi, Nino Frassica, Silvio Orlando, Massimo Boldi e altri nomi di spicco fino a Whoopi Goldberg di Sister Act.

"Cari amici, Dio benedica voi e la vostra arte - ha detto Papa Bergoglio - L'umorismo non umilia mai. Continuate ad allietare la gente, specialmente chi fa più fatica a guardare la vita con speranza. Aiutateci, con il sorriso, a vedere la realtà con le sue contraddizioni, e a sognare un mondo migliore. Pregate per me, col sorriso". Per Beruschi, uomo di spettacolo, ma anche uomo di fede - recentemente è stato a Lourdes - l'incontro con Francesco ha avuto un impatto di grande emozione e spiritualità. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)