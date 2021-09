La nuova canzone di Ermanno Corti celebra il Centenario della Moto Guzzi

Grande attesa nell'ambiente musicale lecchese per il nuovo singolo di Herman, "Un cuore a forma di V", scritto sull'onda dell'emozione per il compleanno della casa dell'Aquila con il contributo di Matteo Brutti

È dedicato al Centenario della Moto Guzzi il nuovo singolo di Ermanno Corti, in arte "Herman". Il noto cantautore lecchese ha composto un brano, dal titolo Un cuore a forma di V, proprio in prossimità dei festeggiamenti per il compleanno della casa dell'Aquila.

"Qualche mese fa un mio caro amico cui piacciono le mia canzoni, Matteo Brutti, continuava a parlarmi del Centenario della Moto Guzzi - spiega Ermanno - Lui possiede un California e mi spronava a scrivere qualcosa a riguardo. Poi ha buttato giù qualche verso e dai suoi racconti è arrivata l'ispirazione per una canzone".

Brutti non si è limitato a fornire l'ispirazione, si è anche occupato della produzione di Un cuore a forma di V; del resto la sua collaborazione con Corti (sotto, una foto dei due insieme) è di vecchia data, come dimostra il remix di Forza Lecco! del 2012.

A livello di musicisti hanno partecipato alla registrazione del brano il bassista Maurizio Rocca, il chitarrista solista Marco Gnecchi e Daniele Scicchitano alla batteria. L'incisione è avvenuta allo Streetrecstudio.

"Si tratta di un brano rock, a tinte psichedeliche - anticipa Herman - Gnecchi mi è sembrata la persona giusta perché ama le moto e di recente ha comprato una Guzzi che sta sistemando. La cosa più bella è che, grazie a lui e ai racconti di Matteo, si respira proprio l'atmosfera tipica dei motociclisti". La canzone uscirà nelle prossime settimane su tutte le piattaforme digitali.

Un momento dell'incisione in studio

Il testo di "Un cuore a forma di V"

Dai dagli più gas e piano piano

metti in moto il tuo Cardano

a bassi giri, lo senti lento

questo è il sound del suo caldo motore

In sella a moto di puro piacere

due note che muovono l'anima …..l'anima

da un cuore a forma di V

Come un'aquila in volo la notte

I tuoi cilindri il tuo fragore

dentro lo scoppio fiorisce l'amore

una passione che dura una vita

un california | da un cuore a forma | un cuore a forma di V

rit.

Spiano due curve mi trovo nel vento

in volo verso un tramonto riflesso nel Lario

dove ti hanno sognata

due menti creative

poi ti hanno forgiata

e qui che sei nata...!

Un cuore a forma | un cuore a forma | un cuore a forma di V

addosso avrai sguardi di persone

che seguiranno ogni tuo passaggio

richiamati dal tuo frastuono

si affacceranno a Bar davanzali

richiamati, | galvanizzati | ipnotizzati

dal tuo ormai mitico sound

rit2

Ora sei Breva ...un simbolo se eh ehi

centauro io … ma reale con te

adrenalina e buonumore

sentendo ruggire il sound del tuo cuore

e qui che ti hanno sognata

le menti a forma di V

cavalco l'aquila vivo di istanti…. (ripete)