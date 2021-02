"Noi la luna e il mare", la nuova "videocanzone" del cantautore lecchese Ermanno Corti

Un nuovo video per una nuova canzone. Anzi, una "videocanzone", come l'ha ribattezzata lui stesso insieme all'attrice Cristina Combi con la quale ha realizzato la clip che da qualche giorno è disponibile su You Tube.

Ermanno Corti, in arte "Herman", sorprende con il suo ultimo inedito, dal titolo Noi la luna e il mare, una ballata scritta nel 2018 e ora pubblicata con la sua etichetta "Ciao". «Mi definisco un cantautore, mi piace il rock italiano e andrò avanti su questa strada ma non mi sono mai ripetuto, se arriva un'ispirazione cerco di coglierla - spiega Herman - Una sera vidi la luna nel cielo e mi misi a sognare a occhi aperti; guardando il cielo mi sentii piccolo e insignificante, noi siamo nulla in questa immensità».

Corti si è occupato della scrittura del brano, testo e musica, suonando tutte le parti strumentali a eccezione della fisarmonica suonata da Rinaldo Robusti che ha inoltre curato l'arrangiamento.