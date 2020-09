Valmadrera: il Comune ringrazia e saluta la collaboratrice scolastica Erminia Simoni

Un momento di festa prima della Giunta di Valmadrera tenutasi mercoledì 2 settembre. Gli Amministratori si sono fermati per salutare e ringraziare Erminia Simoni, che il 31 agosto ha lasciato il servizio di collaboratrice scolastica dopo quarant'anni a fianco dei bambini delle scuole materne, prima nel servizio pulmino, poi per due anni presso la scuola dell’infanzia Collodi di Parè e, infine, per oltre trent'anni presso la scuola "Paolo VI" della frazione di Caserta.

Erminia ha riferito della «gratitudine che ho ricevuto dai bambini e dalle famiglie in tanti anni di lavoro e della riconoscenza per un lavoro faticoso ma pieno di soddisfazioni». La donna, alla presenza del sindaco Rusconi, e di tutta la Giunta valmadrerese, è stata poi premiata per il suo operato.