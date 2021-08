Escursioni e laboratori con il Cre: "Esplorazioni 2021" fa centro

Successo per il Centro ricreativo estivo proposto a Erve, tra natura e creatività

Successo a Erve per il Cre "Esplorazioni 2021" realizzato dalla Cooperativa Liberi Sogni in collaborazione con il Comune. Il Cre ha visto una crescente partecipazione di bambini provenienti anche dai comuni limitrofi. Sono state organizzate diverse gite: trekking in Capanna Monza e al Magnodeno, gita alle pozze di Erve, escursioni a Cascina Rapello di Airuno, al Parco avventura dei Pian dei Resinelli e all'Ecomuseo di Leonardo a Porto d'Adda.

Sono inoltre stati realizzati diversi laboratori creativi e artistici in collaborazione con la comunità ervese. Il progetto - finanziato anche dal dipartimento per le politiche famigliari della Presidenza del Consiglio - ha coinvolto inoltre gli adolescenti: dopo una prima fase di comunicazione e selezione, il lavoro di animazione è stato assegnato a sei ragazzi. A chiusura della festa sono intervenuti il sindaco Giancarlo Valsecchi e la Consigliera delegata Laura Pigazzini che hanno ringraziato gli organizzatori del Cre, auspicando che questa importante esperienza si possa ripetere la prossima estate.