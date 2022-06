Giornata ecologica, volontari di ogni età rendono il paese ancora più bello

Successo per la giornata ecologica organizzata nei giorni scorsi a Erve. Numerosi infatti i volontari, di diverse età - che hanno partecipato all'iniziativa green organizzata dalle Associazioni ervesi e diventata ormai un appuntamento fisso della stagione estiva. L'obiettivo? "Tenere pulito il territorio, raccogliere rifiuti e sensibilizzare la comunità in merito al rispetto dell'ambiente". Così un gruppo di giovanissimi volontari, e meno giovani, si è occupato della pulizia del torrente, mentre presso il cortile delle scuole si è tenuto il laboratorio di riciclo creativo per i più piccoli. "Il successo della Giornata Ecologica è dovuto all'obiettivo comune di occuparci tutti insieme del nostro territorio e insegnarne l'importanza alle nuove generazioni".

Una tradizione da oltre 20 anni

Giulia Valsecchi ha quindi aggiunto: "La giornata ecologica targata Erve è oramai una tradizione da oltre 20 anni. La pulizia riguarda soprattutto il verde, si regolano le piante e si taglia la vegetazione in eccesso: i rifiuti recuperati per fortuna non sono stati esagerati, abbiamo raccolto soprattutto un po' di plastica. Tra le cose particolari ritrovate qualche oggetto in metallo, ma veramente pochi". Ai volontari è andato anche il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per l'impegno profuso (Sotto alcune delle immagini più significative della giornata).