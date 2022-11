L'abbraccio di bambini e associazioni a un reduce simbolo della Valle San Martino

Di recente ha sfilato a Lecco in occasione della festa per i 150 anni degli alpini e domenica ha partecipato alla ricorrenza del IV Novembre a Erve. Associazioni, penne nere, autorità locali e bambini delle scuole hanno così potuto abbracciare e ascoltare le sempre preziose parole del loro concittadino e reduce Renzo Milesi, classe 1924.

Durante la messa presieduta da don Stefano De Togni, con una chiesa piena e resa viva dalla presenza di tanti bambini e ragazzi, è stato festeggiato anche l’inizio dell’anno catechistico. Alla conclusione il corteo si è diretto al monumento dei Caduti dove si è tenuta l’alzabandiera con la lettura del bollettino della Vittoria firmato dal generale Armando Diaz il 4 novembre del 1918.

Il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi ha ringraziato "il gruppo alpini, gli esponenti delle associazioni e con loro l’ultimo reduce della Valle San Martino, Franco Milesi per la sua significativa presenza". Il primo cittadino ha quindi concluso il suo discorso richiamando l'intervento del Presidente della Repubblica a Bari e alcune riflessioni di Papa Francesco sulla pace.

Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto ai bambini della scuola di Erve che hanno animato i festeggiamenti con bandiere tricolori, dell’Europa e della pace. Ed è stata proprio la pace la protagonista, con la lettura di pensieri e riflessioni che ogni bambino ha fatto e con la creazione di una ricetta particolare. "Non ci vuole tanto - hanno detto i piccoli alunni - per avere un mondo migliore: basta mescolare alcune parole gentili come grazie, scusa e per favore". Un canto condiviso con le persone presenti ha chiuso la piacevole mattina di festeggiamenti.