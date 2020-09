Effetti post-lockdown: a settembre in aumento le escort nel Lecchese

Settembre si rivela un mese "bollente" nonostante l'estate si stia avviando alla conclusione. Lo confermano i dati di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Italia.

Confrontando il periodo che va dall'1 al 13 settembre del 2019 con lo stesso del 2020, emerge come in quasi tutte le province italiane si sia verificato un aumento di presenza da parte delle escort. Non solo le professioniste stanno tornando al lavoro in massa, ma si registra anche un aumento di annunci di neofite del settore. Non fa eccezione Lecco, dove si verifica un aumento del 13%, passando da 105 a 121 escort presenti nel territorio.

«Questa è una tendenza dettata dal pensiero comune (ed errato) che esercitare la professione della escort equivalga a fare soldi facili - spiega Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor - Soprattutto a causa della crisi che si sta vivendo, sono in aumento le "improvvisate" che non lavorano in maniera professionale. Come contrastare allora questa tendenza? Semplice, attraverso le recensioni degli utenti. Oggi in Italia più di una escort su due che si pubblicizza online ha ricevuto recensioni sul nostro sito per un totale di oltre 67.800 singole escort recensite, 27.400 solo nel 2020».

Come funziona

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.