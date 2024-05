Escursionisti, Marco Rota confermato alla guida dell'Uoei Lecco

Nei giorni scorsi si è tenuta, come ogni biennio, la riunione dei soci Uoei Lecco per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo dell’associazione. Elezione che ha riconfermato Marco Rota detto "Fuoco" nel ruolo di presidente e Mauro Frigerio in quello di segretario, mentre per l'incarico di vice presidente si segnala il nuovo ingresso di Maria Adele Anghileri.

Il direttivo dell'Unione Operaia Escursionisti Italiani di Lecco che resterà in carica per il biennio 2024-2025 è cosí composto: Marco Rota detto “Fuoco”, Maria Adele Anghileri, Mauro Frigerio, Reberto Chiappa per tutti “Roby”, Andry Dell'Oro, Renato Colombo detto "Spi", Paolo Milani, Pietro Tentori, Maria Palma Lanfredi, Marco Erba e Giovanni Pomi. Un gruppo solido equamente composto da conferme e nuovi ingressi con idee nuove per promuovere la sezione Uoei di Lecco.

Il calendario 2024 conta già numerose iniziative che spaziano tra le gite di trekking, la consueta vacanza estiva, quest’anno in Valle Aurina, il corso ferrate, riproposto per il secondo anno sulla scia del successo della precedente edizione, e serate presso la sede con la testimonianza di ospiti d’eccezione del mondo sportivo legato alla montagna. "La Sede è aperta, come negli scorsi anni, ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco - ricordano i portavoce dell'Uoei Lecco - Come sempre ogni nuovo visitatore verrà accolto a braccia aperte".