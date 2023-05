L'importante esercitazione provinciale della Protezione civile

Un vero esercito di volontari legati ai nuclei di Protezione civile si sono ritrovati impegnati nella giornata di sabato 13 maggio in varie location del Lecchese per un'esercitazione a livello provinciale. Ben 50 i gruppi chiamati con 200 persone attivate alle operazioni. Da Sala al Barro, sede del centro direzionale a Cassago Brianza, Barzago, Imbersago, Taceno. Tutte località attenzionate dagli interventi dei volontari con simulazioni di mobilitazioni motivate da calamità naturali, quali esondazioni di fiumi, incendi con gestione della viabilità ordinaria compromessa da eventi non previsti.

Negli hub creati ad hoc nei vari distaccamenti provinciali gli uomini della Protezione civile hanno operato con l'approntamento di tende da campo e mezzi di trasporto adeguati al trasporto di persone e materiali occorrenti all'intervento. A Mandello del Lario, il locale nucleo ha operato con il vicino gruppo di Abbadia Lariana, nello spazio antistante il camposanto, sul terreno adibito all'atterraggio di elicotteri, in postazione viabilistica strategica nelle adiacenze della provinciale 72 e della Statale 36. In appoggio alle operazioni anche i volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione).