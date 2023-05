Che il Comune di Lecco voglia realizzare un nuovo terminal dei pullman in via Balicco è cosa nota da tempo. Pochi giorni fa è stato reso noto anche il progetto durante la medesima commissione lungamente incentrata sul tema della riqualificazione del lungolago: un milione e mezzo d'intervento su un'area che si estende per 4.267 metri quadri. La zona individuata è di proprietà comunale per 1.440 metri quadri, mentre la porzione restante (3.947 metri quadri) è asservita a uso pubblico.

Per questo motivo lunedì 29 maggio è stato pubblicato l'avviso pubblico che rende noto l'avvio “del procedimento amministrativo diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di pubblica utilità e alla dichiarazione di pubblica utilità”, necessario per acquisire l'area e portare avanti il progetto, già mostrato attraverso vari render. Avviso, questo, trasmesso anche alla società che gestisce - in qualità di amministratore - le aree condominiali che sono oggetto della procedura di esproprio.

“Decongestionare la zona della stazione”

“La proposta progettuale consente di rendere più fluido, rapido e sicuro il transito dei bus, evitando lo "strozzo" della stazione. In questo modo, piazza della Stazione sarà dedicata alle brevi soste delle auto per accompagnare i passeggeri presso i binari, servizi taxi, car sharing, stazione per bici, deposito bagagli. Questo progetto si aprirà ora a una fase di confronto, a partire dalla Commissione consiliare deputata e dai residenti della zona. Obiettivo? Decongestionare la zona della stazione, migliorandone la fruibilità e la sicurezza”: questo il commento del sindaco Mauro Gattinoni relativamente al progetto, che chiaramente ha già iniziato a far discutere.

Lo studio di fattibilità per il nuovo terminal

Il progetto è stato affidato allo studio Zuanier Associati di Venezia e ammonta a 38.064 euro, più alto rispetto alla base d'asta di 31.700 euro. A ottobre 2022 eravamo ancora ben lontani dal poter dire che quella zona, comprendente un'ampia area privata che verrà quindi espropriata, sarebbe effettivamente diventata uno nuovo "scalo" anche per turisti e studenti che frequentano la città, ma l'idea del Comune era già allora quella di scaricare dalla stazione ferroviaria il traffico su gomma, che indubbiamente rappresenta una criticità non da poco anche considerando la presenza della Zona a traffico limitato che regola la logistica della piazza.

I lavori riguarderanno inevitabilmente anche i collegamenti con le vie limitrofe, vista la presenza di vari edifici in quella zona e la necessità di creare ulteriori "linee" di passaggio per i mezzi.