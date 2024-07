Estate ai Piani Resinelli: "Conosci, vivi ed esplora la montagna"

Al via la quinta edizione della rassegna turistico culturale Piani Resinelli 2024 - Conosci, vivi ed esplora la montagna. Un'iniziativa ricca di proposte per appassionati di monti e natura, o anche per semplici curiosi che vogliono andare alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della provincia lecchese, caratterizzata da paesaggi e location unici.

La rassegna è organizzata dalla Comunità montana Lario orientale Valle San Martino con i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e Lecco, in stretta collaborazione con l’ufficio Resinelli outdoor experience e con il prezioso contribuito della Camera di commercio di Como-Lecco.

"Le attività quest’anno comprendono principalmente proiezioni di film e docufilm legati alla montagna e, in particolare, alla storia dell’alpinismo lecchese - fanno sapere gli uffici dell'ente guidato dal presidente Carlo Greppi - E poi ancora ina serie di escursioni nel Parco Valentino che consentiranno di scoprirne l’immenso patrimonio naturalistico, incontri culturali, spettacoli ed esibizioni di cori locali Una peculiare attenzione sarà dedicata al ricordo del 50° anniversario dalla conquista della parete ovest del Cerro Torre in Patagonia, da parte di una cordata di alpinisti lecchesi, i quali avevano un fortissimo legame con i Piani Resinelli".

La stagione sarà ufficialmente aperta oggi, domenica 7 luglio alle ore 17, con l’esibizione del coro giovanile e di voci bianche dell’Associazione San Pietro al Monte, organizzata in occasione della Giornata regionale delle montagne (l’iniziativa potrà essere rimandata in caso di maltempo). La rassegna proseguirà poi fino a domenica 1° settembre quando si terrà l'incontro con lo scrittore Andrea Vitali. In mezzo tante altre iniziative tra cui il Festival "Sopra di me la Grigna": vedi il programma sotto nei dettagli.

Le immagini artistiche del fotografo Mauro Lanfranchi, scelte per promuovere la rassegna, ritraggono la Grignetta, con le sue guglie e i suoi pinnacoli, primaria vocazione escursionistica e alpinistica dei Piani Resinelli, nel suo pregevole contesto ambientale e geologico; inoltre la chiesa, dedicata al Sacro Cuore di Gesù e progettata nel 1915 dal celebre architetto Paolo Mezzanotte: come altri edifici del luogo (ad esempio l’ufficio turistico, curato da Mario Cereghini, nonché alcune dimore private e roccoli) quest'ultima è parte dell'immenso patrimonio storico-architettonico della località e con la sua piazza è cuore pulsante della comunità, luogo di memoria e identità.

Si ricorda che in loco sono attivi anche i seguenti servizi turistici. Ufficio informazioni turistiche: Resinelli Outdoor Experience, via Escursionisti 2, orari: luglio e agosto tutti i giorni della settimana, escluso mercoledì 9-13 e 15-17. Telefono 39 0341 590108 info@resinellioutdoorexperience.it Info: www.comunitamontana.lc.it

Questi gli orari per visitare la Casa museo Villa Gerosa nel Parco Valentino. Luglio: mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Agosto: mercoledì, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Dal 12 al 18 agosto aperto anche nei giorni feriali. Di grande interesse anche il Parco minerario Piani Resinelli con ingresso da via Escursionisti 29. Questi gli orari: giugno, luglio, agosto e settembre tutti i sabati e tutte le domeniche, dal 3 al 25 agosto aperti tutti i giorni.