Arriva Euro'Meet 2024: Lecco capitale degli sport e attività outdoor

Lecco sarà molto presto capitale dello sport outdoor. Come illustrato nella sala consigliare della Provincia di Lecco - alla presenza di istituzioni, partner e sponsor che hanno collaborato per dare vita all'importante evento - si avvicina infatti Euro'meet Lecco 2024. La manifestazione sportiva si terrà il prossimo 10, 11 e 12 settembre e rappresenta un'opportunità straordinaria per discutere di sostenibilità, benessere e inclusione attraverso una serie di workshop, conferenze e attività legate agli sport outdoor e alle innovazioni tecnologiche nel settore.

Il quartier generale sarà al Politecnico di Lecco

Euro'meet Lecco 2024 avrà il suo quartier generale presso il Politecnico di Lecco e si articolerà su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo realtà e associazioni sportive del territorio che hanno come focus l'outdoor sport nelle più diverse sfaccettature.

Organizzatori e ospiti di spicco

Durante la conferenza stampa di presentazione a Villa LOcatelli, gli organizzatori dell'evento - Provincia di Lecco, Enos (European Network of Outdoor Sports), Regione Lombardia, Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco e Univerlecco - hanno illustrato nel dettaglio il programma che prevede una serie di workshop, seminari e tavole rotonde con interventi di relatori di rilievo provenienti da tutto il mondo.

Tra gli ospiti di spicco della tre giorni figurano personalità di calibro internazionale: Diane Crone, professoressa in Exercise and health presso la Cardiff Metropolitan University e direttrice del Centre for health, activity and wellbeing research (Cawr), nonché responsabile presso l’University’s Health and human performance global Academy e Jana Janotova, responsabile del coinvolgimento, Sports for Nature, Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura).

Le mattinate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre saranno dedicate a conferenze, workshop e sessioni plenarie, mentre nei pomeriggi sarà possibile provare gli sport e le attività tipiche del territorio lecchese, grazie al coinvolgimento delle associazioni sportive locali.

Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco ha sottolineato l'importanza della manifestazione come punto di incontro internazionale per esperti, professionisti e appassionati al fine di promuovere la sostenibilità e l'innovazione nel turismo e nelle attività outdoor.

Alessandra Hofmann: "Un evento semza precedenti per la provincia lecchese"

"Oggi possiamo finalmente presentare il programma completo di Euro’meet 2024 - ha dichiarato Alessandra Hofmann - Si tratta di un evento senza precedenti per la provincia di Lecco, un’occasione che permetterà a persone provenienti da tutta Europa di apprezzare il nostro territorio e conoscerne le attività. Un ringraziamento va a tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione dell'iniziativa, in particolare alle associazioni sportive che si sono subito dimostrate disponibili, permettendoci di creare un programma di attività outdoor ricco e diversificato che potesse toccare e rappresentare tutte le peculiarità del nostro territorio”.

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali e gli sponsor dell'iniziativa, tra cui la Camera di commercio Como - Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco, Confapi Lecco e Sondrio, e Silea. Tutti hanno espresso il loro entusiasmo e supporto per Euro'meet Lecco 2024, riconoscendo l'importanza dell'evento per la promozione del territorio e delle sue eccellenze. L'incontro in provincia ha offerto un'opportunità preziosa per interagire con i protagonisti dell'evento e approfondire le tematiche che saranno trattate, confermando Euro’Meet 2024 come un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato all'evoluzione delle attività outdoor in chiave sostenibile e innovativa. Per consultare il programma completo, basta visitare il sito ufficiale www.euromeetlecco.com.