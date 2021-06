I sempre più apprezzati "Cocci solidali" omaggiano gli azzurri

I Cocci solidali di Erve si tingono d'azzurro in omaggio alla Nazionale Italiana impegnata agli Europei di calcio. I volontari del paese dell'alta valle San Martino continuano a stupire positivamente il pubblico con le loro creazioni, e dopo aver realizzato migliaia di "cocci" per tutti i gusti ecco ora i simpatici vasetti sorridenti - che da due anni colorano le vie di Erve e non solo - in versione calciatori per tifare i ragazzi allenati dal CT Roberto Mancini.

L'idea dei cocci solidali era stata proposta da alcune volontarie impegnate in oratorio nel maggio del 2019, poi è stato un crescendo con la realizzazione di tantissimi simpatici pupazzetti con tanto di maglietta del Milan o dell'Atalanta piuttosto che raffiguranti persone in divisa, una coppia di sposi, semplici contenitori di fiori oppure ancora ballerine, dolci e bomboniere. Grazie ai "cocci solidali" sono già stati raccolti diversi fondi per l'oratorio e per acquistare materiale scolastico e didattico consegnato alla primaria del paese. Ora si pensa a nuove iniziative sempre di carattere sociale e solidaristico.

Passeggiando per le vie di Erve si possono notare davvero tanti "cocci" nei giardini, sui balconi delle case e lungo le vie, almeno un paio per famiglia. Una squadra azzurra (vedi foto) è stata schierata su uno dei ponticelli sul torrente Gallavesa che attraversa il comune abitato da poco più di 800 residenti... e quasi 2.000 cocci di tutti i tipi.

Visto il successo dei "Cocci" di Erve è nata anche un'omonima associazione guidata dal presidente Bernardino Cornara e dal vice Morris Milesi, mentre tra i volontari più attivi e i fondatori ci sono anche Clarissa Arrigoni, Maria Teresa Marchio, Livio Valsecchi, Donatella Valsecchi e la portavoce Stefania Bolis.«Grazie a chiunque contribuirà nella realizzazione dei nostri progetti finalizzati al volontariato» - ricordano i creatori dei vasetti. Chi volesse acquistare un coccio azzurro può fare riferimento sempre alla pagina facebook I cocci solidali di Erve o scrivere alla mail e-mail: icoccisolidali@gmail.com