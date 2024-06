Nel Lecchese c'è un nuovo Cavaliere del Lavoro. Eufrasio Anghileri, amministratore di Eusider Group, ha ricevuto l'importante nomina: un risultato importante per la principale azienda lecchese per quanto riguarda il settore dell'acciaio. “Sono molto onorato di questa nomina arrivata in un momento nel quale Eusider Group, grazie ad acquisizioni importanti, ha da poco raggiunto un obiettivo strategico: completare la gamma della sua offerta di prodotti siderurgici per soddisfare le esigenze dei propri clienti a tutto tondo, confermandosi uno dei principali centro servizi italiani, con un gruppo di aziende leader nelle prelavorazioni dell’acciaio” spiega il Ceo di Eusider Group, Eufrasio Anghileri.

“Nel 1979, assieme a mio fratello Antonio e ad Angelo Carcianiga, siamo partiti in tre e con grande entusiasmo abbiamo voluto scommettere sulla nascita di una realtà nuova che oggi occupa circa 900 collaboratori con 1.500.000 tonnellate di acciaio vendute e una quota di export di circa il 38% del fatturato. Credo che l’onorificenza che mi è stata assegnata, e che accolgo con grande gioia e gratitudine, premi questo percorso e l’impegno non soltanto mio, ma soprattutto quello indispensabile di mio fratello Antonio e dei miei figli Giacomino e Maria e anche di tutti i collaboratori che hanno supportato lo sviluppo del Gruppo in questi anni. Per me è certamente un onore ma anche uno stimolo a continuare su questa strada, investendo per un’ulteriore crescita e tenendo sempre più al centro l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno personale in ambito civile e sociale”.

Eusider Group: la storia

Eusider è un centro servizi siderurgico privato e indipendente, player di riferimento in Italia, specializzato nelle prelavorazioni dell’acciaio. Fondata nel 1979 dai fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri, con Angelo Carcianiga, oggi affiancati dai figli di Eufrasio Giacomino e Maria, a fine 2022 il Gruppo ha raggiunto 1.500.000 tonnellate di acciaio vendute, con una quota di export di circa il 38% del fatturato. Eusider Group è composto da 12 aziende - ciascuna specializzata in particolari settori e lavorazioni -con circa 900 collaboratori che operano in 15 stabilimenti dislocati sul territorio nazionale tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, offrendo un’estesa gamma di prodotti: coils, lamiere da treno, tubi e barre cromate, tondi, banda stagnata, inox, materie prime, laminati mercantili. Questi prodotti sono utilizzati nei seguenti settori: Eletteodomestico, macchine movimento terra, veicoli industriali, cantieristica navale, automotive, impianti industriali, infrastrutture, arredo-casa.