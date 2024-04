"Lecco-Bergamo: finalmente si muove"

"L’inserimento della Lecco-Bergamo, con le due varianti di Calolziocorte e di Cisano, nel Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato dal Cipess e presentato oggi a Palazzo Lombardia costituisce una notizia di straordinaria importanza perché dà certezza di finanziamento e appalto ad un’opera trascinatasi per troppo tempo e da troppo tempo ferma".

"Più vicina la ripartenza di un'opera strategica"

Esprime grande soddisfazione il presidente dei costruttori delle province di Lecco e Sondrio, Luca Fabi, per la notizia rimbalzata quest’oggi da Regione Lombardia. "Siamo particolarmente soddisfatti per l’impegno con cui Regione Lombardia ha operato, inserendo quest’opera tra le 19 opere strategiche di questo contratto e, di conseguenza, nella programmazione della società statale Anas. Un grazie a nome di tutti i cittadini e le imprese, non solo della provincia di Lecco ma anche della vicina provincia di Sondrio: possiamo finalmente vedere più vicina la ripartenza di un’infrastruttura strategica, che ci avvicinerà all’aeroporto di Orio al Serio e, al tempo stesso, eliminerà una strozzatura che penalizza fortemente l’interscambio di cose e persone nella fascia pedemontana lombarda".

"Ci auguriamo che le imprese del nostro settore vengano coinvolte"

"Siamo sicuri - continua Fabi - che la Regione continuerà a monitorare l'iter degli interventi e a collaborare fianco a fianco con Governo e Anas affinchè i cantieri possano riprendere a breve e i lavori possano completarsi in tempi ridotti, ma soprattutto certi. Ugualmente ci auguriamo che le imprese del nostro settore possano essere coinvolte negli appalti per la realizzazione di queste opere, mettendo a disposizione di un progetto così importante le competenze del nostro tessuto imprenditoriale".