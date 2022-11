Fabrizio Sala è il nuovo vicepresidente di Regione Lombardia

L'assessore Fabrizio Sala è il nuovo vice presidente di Regione Lombardia. Il Governatore Attilio Fontana ha infatti conferito oggi all'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, l'incarico di vicepresidente della Giunta regionale, dopo le dimissioni di Letizia Moratti (dimissioni che stanno provocando un vero e proprio terremoto politico). Come noto, nel team di Fontana è entrato anche Guido Bertolaso in qualità di nuovo assessore al Welfare.

"Grazie al presidente Silvio Berlusconi, alla coordinatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, al presidente Attilio Fontana e a tutto il gruppo di Forza Italia regione Lombardia per questo riconoscimento e per la fiducia che hanno riposto in me - ha commentato Fabrizio Sala sul proprio profilo Facebook - E? un grande onore e piacere tornare a coprire la carica di vicepresidente di Regione Lombardia, per cui lavorerò con grande spirito di servizio, come ho fatto sin dall?inizio, fino all?ultimo giorno. Sempre al servizio del mio territorio, grazie".

Classe 1971, il forzista brianzolo ha iniziato la sua carriera politica nel 1999 come sindaco del comune di Misinto dove ha svolto due mandati. Poi nel 2009 l'arrivo alla provincia di Monza e Brianza come assessore all?Ambiente e poi vicepresidente. Dal 2013 Sala approda in regione Lombardia prima come consigliere e nel corso degli anni come assessore e adesso vicepresidente.