«Incontri particolari in "Fabusa": nessuna responsabilità della Cooperativa Itaca»

I sottoscritti Consiglieri Comunale di Malgrate, Roberto Mulargia (Lista Malgrate Più) e Francantonio Corti (Lista Obiettivo Persona), con riferimento all'articolo da Voi pubblicato in data 14 settembre 2020, relativamente all’interrogazione presentata per la seduta di Consiglio Comunale odierno, sulla situazione del parchetto di “Fabusa”, rettificano e smentiscono qualsivoglia responsabilità da addebitarsi alla Cooperativa Itaca e ai suoi dipendenti per i fatti di cui alla suddetta interrogazione. I sottoscritti Consiglieri ci tengono anzi a precisare che stimano e apprezzano la suddetta cooperativa Itaca per la sua attività sociale.

Malgrate, 22 settembre 2020

I Consiglieri Comunali di Malgrate

Roberto Mulargia

Francantonio corti