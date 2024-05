"Povero cucciolo abbandonato": fauna selvatica, perché alcune credenze sono sbagliate

Come ci si deve comportare quando si incontrano animali selvatici nel nostro territorio?

Le risposte a questa domanda sono state fornite dalla Provincia di Lecco, cui spetta la competenza sulla fauna attraverso l'attività della Polizia provinciale (in stretta sinergia con il servizio veterinario di Ats Brianza). Spesso, infatti, i comportamenti degli esseri umani sono sbagliati e finiscono con il cagionare danni enormi agli animali. Le segnalazioni, in questo senso, sarebbero sempre più numerose.

I cuccioli apparentemente 'abbandonati'

Durante una passeggiata nel bosco nella bella stagione ci si potrebbe imbattere in cuccioli di caprioli o altri mammiferi, indifesi e apparentemente abbandonati. Molto più spesso di quanto crediamo si possono leggere post 'strappalacrime' sui gruppi social che, più o meno, recitano queste parole: "Aiutatemi a trovare loro una casa".

Attenzione, però: in realtà questi animali non hanno bisogno di essere adottati. Quando si trovano da soli, è sempre perché la madre è nei dintorni e raggiunge la prole di tanto in tanto per accudirla. Spostando il cucciolo, e avvertendo l'odore dell'uomo, l'animale adulto potrebbe non riconoscerlo più. Per questo motivo, se toccato, il cucciolo potrebbe finire per essere veramente abbandonato e morire di fame.

Pulcini a terra

Anche trovare a terra i pulcini non significa che debbano necessariamente essere soccorsi. Vi sono delle specie cosiddette nidifughe, come ad esempio il merlo, il cui giovane può essere scambiato per un orfano quando in realtà i genitori continuano a nutrirlo a terra finché non sarà indipendente.

Altro comportamento da seguire è tenere sempre il cane al guinzaglio: la mancata custodia può infatti comportare il ferimento o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica, oltre al rischio di incidenti stradali a seguito della fuga in direzione di strade o centri abitati.

Va ricordato inoltre che la legge n. 157 del 11/02/1992 punisce coloro che prendono e detengono uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.