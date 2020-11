«La Giornata contro la violenza sulle donne non dev'essere solamente una ricorrenza»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne non deve essere solo una ricorrenza o una manifestazione d’intenti, che non riesce purtroppo ad andare più in là delle ventiquattro ore del giorno. Sempre più preoccupanti infatti sono i dati sulle violenze fisiche e non solo, che vedono Vittime le Donne, prevalentemente in contesti familiari. La “chiusura forzata” nelle abitazioni – causa covid-19- ha aggravato ancora di più la situazione, costringendo molte donne ad un isolamento fisico e psicologico nelle quattro mura di casa, vere e proprie prigioni domestiche. Occorre pensare a iniziative pratiche anche sul solco di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale Lombardo del 25 febbraio scorso (Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023- L.R.11/2012). Di queste se ne occupa da tempo il Dipartimento Tutela Vittime di FdI, guidato a livello provinciale da Alessandra Rota, già candidata alle recenti amministrative di Lecco. Nell’aspetto piu prettamente operativo della questione, consideriamo di notevole importanza la creazione –compatibilmente con gli organici disponibili- presso le Polizie Locali della provincia dei cd. “Nuclei Tutela Donne e Minori”, sul modello di quello esistente presso la Polizia Locale di Milano, che solo nell’ultimo anno si è occupata di 345 casi (!). Inoltre – come è stato recentemente fatto dalla PL. Di Lecco - Corsi di aggiornamento per tutti gli Operatori sul “Codice Rosso” (Legge 69/2019), che ha previsto l’inasprimento delle pene in caso di violenza domestica e di genere, senza tralasciare – cosa non da poco- anche la formazione sugli aspetti psicologici legati all’approccio corretto nel valutare segnalazioni di tali reati.

E’ un piccolo ma importante tassello nella Lotta alla Violenza, ma non dimentichiamoci che chi opera a stretto contatto sul territorio rappresenta la prima sentinella dei fenomeni criminosi in ambito familiare, naturalmente il tutto in stretta collaborazione e sinergia con le Forze dell’Ordine, gli Organi Istituzionali e le strutture presenti a tutela della Donna.

Uniti dobbiamo vincere questa battaglia di Civiltà.

Il Referente del Circolo Fratelli d’Italia

Alta Brianza Lecchese

Valmadrera/Civate/Pescate/Oliveto Lario

Dott. Luca Bruno Boscolo