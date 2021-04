Corno Rat: iniziati i lavori, chiusa a tempo indeterminato la ferrata

Sarà chiusa fino alla fine dei lavori, con data al momento non comunicata, la ferrata che permette di scalare il Corno Rat di Valmadrera. Sono infatti cominciati oggi, venerdì 23 aprile, i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione della via e in questi giorni sono in atto le operazioni di trasporto di materiale fino alla cima, eseguiti dall’Organizzazione Sportiva Alpinisti (OSA) di Valmadrera.

La via ferrata pertanto resta chiusa e non è agibile da oggi fino al completamento dei lavori.