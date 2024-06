La grande festa per i 180 anni dei Vigili del Fuoco di Merate

Una grande festa a Merate per 180 anni dei Vigili del Fuoco. In collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco e la Direzione regionale Lombardia, per le piazze della città sono stati esposti mezzi storici dal museo storico di Chiavenna e Carate Brianza, ovviamente oltre ai mezzi moderni. In Villa Confalonieri sono andati in scena dei convegni dedicati ai Vigili del fuoco (NIA nucleo investigativo anticendio e Sapr droni).

Ampia la partecipazione da parte della cittadinanza. La giornata si è conclusa con la sfilata per le vie dei Merate, con l'arrivo in piazza Prinetti dove hanno aspettato le autorità e i sindaci del territorio. Il momento si è concluso con la stesura della bandiera italiana lungo un'autoscala da parte del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del Comando provinciale di Lecco.