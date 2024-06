Lecco celebra la Festa della Repubblica: "La Costituzione ci invita al voto"

Lecco celebra il 78° anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Questa mattina, domenica 2 giugno, sul Lungolario Isonzo è andata in scena la cerimonia di alzabandiera cui hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari del territorio.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il prefetto Sergio Pomponio e il vicepresidente della Provincia Mattia Micheli si sono avvicendati quindi sul palco di piazza Garibaldi. Presenti numerosi sindaci del Lecchese, alcuni all'ultima apparizione pubblica prima delle elezioni dell'8 e 9 giugno. E proprio su questo, l'appello al voto, si sono concentrate le parole dei rappresentanti delle istituzioni.

Durante la cerimonia di questa mattina, oltre all'intervento musicale della Fanfara 'Bersagliere Guglielmo Colombo' di Lecco, sei lecchesi sono stati insigniti dell'onorificenza al merito della Repubblica italiana: il Cavaliere ufficiale Nicolò Farinato (Valmadrera); i Cavalieri Alfonso Scorzelli (Missaglia)) e Nicolino Ombrosi (Oggiono), tutti appartenenti all'Arma dei Carabinieri; Giuseppe Buonopane, della Finanza, e il dottor Mario Milani del Soccorso Alpino.

Gattinoni: "Pace, Europa, Democrazia"

Questo uno stralcio del discorso del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che in apertura ha rivolto un ricordo all'ex primo cittadino Guido Puccio, scomparso qualche giorno fa. Sabato Gattinoni aveva consegnato una copia della Costituzione ai neo diciottenni della città.

"Credo che tre siano le parole che interpretano appieno il momento storico, sociale e politico che stiamo attraversano oggi: Pace, Europa e Democrazia - ha dichiarato - La prima parola è Pace. Credo che non lo avremmo mai ritenuto possibile, ma mai come oggi sentiamo tutti una crescente preoccupazione per il nostro presente e per il futuro delle nuove generazioni davanti all'intensificarsi di conflitti, guerre, stragi. Dopotutto è la nostra stessa Costituzione, attraverso l'articolo 11, a stabilire come 'l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'. Se la guerra non può e non deve mai essere lo strumento per risolvere i conflitti, cosa ci rimane se non la pace? E la pace, ci tengo a ribadirlo, non è un concetto retorico, né tantomeno significa resa incondizionata davanti ad aggressori o rinunciare al sacrosanto principio di difesa: mettere in pratica la pace vuol dire esercitare il dialogo a ogni livello e in ogni sua forma, vuol dire per le nostre Istituzioni prendere l'iniziativa diplomatica e non arrendersi a logiche di escalation militare. Non possiamo immaginare un Paese, e un continente, che è impegnato solo a investire sul riarmo, che ridiscute della leva obbligatoria, dove si parla di giovani mandati al fronte.

La seconda parola è Europa, perché proprio l'Europa deve essere il garante di questo processo di pace, trovando un'unica voce ed esercitando il Diritto Internazionale. Per questo, ne sono convinto, serve più Europa: l'orizzonte che, come Italia, abbiamo di fronte è quello degli Stati Uniti d'Europa, come già lo delineava Altiero Spinelli, come già previsto dalla nostra Costituzione; la partecipazione dell'Italia al processo di costruzione dell'Unione Europea è storicamente avvenuta sulla base del già citato articolo 11, seguito dagli articoli 117 e 120. Tra una settimana i cittadini dell'Unione Europea parteciperanno al voto per il rinnovo del Parlamento Europeo: da qui, da questo palco, mi sento di rivolgere a tutti un appello alla partecipazione al voto perché, quest'anno più di ogni altro anno, l'appuntamento elettorale europeo rappresenta un appuntamento con la Storia. Con tutti i suoi difetti, l'Europa è la casa delle libertà, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani: certamente ha bisogno di riformarsi ma non possiamo permetterci di sprecare questa 'casa comune', quest'isola di democrazia in un mare di autoritarismi e democrature.

La terza parola è, appunto, Democrazia. Questa parola compare subito, nel primo articolo della Costituzione: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'. E proprio questa sovranità popolare la prossima settimana, accanto al già citato voto europeo, sarà esercitata in ben 49 comuni della nostra provincia chiamati a scegliere il proprio sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale, oltre 3.700 in tutta Italia. L'articolo 48 ci ricorda che 'Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico', eppure questo dovere civico è sempre meno sentito: non possiamo dare la democrazia per scontata, mai! Dobbiamo sentire tutti l'imperativo morale di favorire la partecipazione dei cittadini al processo elettorale, unico modo per custodire la nostra democrazia. Come avrete visto, per ogni riferimento ai quesiti dell'oggi c'è una risposta che è già contenuta nella Carta costituzionale della Repubblica Italiana. Con i suoi 76 anni, la nostra Costituzione rappresenta una bussola di estrema attualità capace, con i suoi principi fondanti, di indicarci la via".

Micheli: "Unità, valorizzazione delle differenze e partecipazione"

Questo il discorso tenuto dal vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli: "In questa data si ricorda il referendum istituzionale indetto il 2 e il 3 giugno 1946: al tempo 28 milioni di italiani vennero chiamati alle urne per la prima votazione nazionale a suffragio universale maschile e femminile, per esprimersi su quale forma di governo, Monarchia o Repubblica, dare al Paese - ha spiegato - Sono passati 78 anni da quando gli italiani scelsero la democrazia e la Repubblica, per costruire una nuova storia e determinarsi in nuovo cammino insieme. La festa del 2 giugno oggi assume un valore ancora più profondo, un valore molto più particolare alla luce delle crescenti tensioni a livello internazionale e a una crescente disaffezione alla partecipazione alla vita democratica a livello nazionale. Per questo vogliamo richiamare i valori repubblicani della nostra Costituzione con uno sguardo non soltanto alla Festa della Repubblica, ma anche al contesto che stiamo vivendo.

Per essere una comunità più forte e più solidale abbiamo bisogno di guardare al passato e di rifarci a valori nobili e solidi come quelli dei nostri Padri costituenti che, per primi, furono in grado di ricostruire il nostro Paese dalle macerie della guerra, con uno sguardo attento alla realtà locale e all'Europa, avendo ben chiaro in testa che la nostra Repubblica come tutte le democrazie liberali è un processo in continua evoluzione e non una reliquia da tenere in una teca. È una scelta, una conquista che va mantenuta ogni giorno esercitando scelte ma ascoltando anche le ragioni di chi non la pensa come noi. È infatti nei valori di unità, coesione, valorizzazione delle differenze e partecipazione che contraddistinguono la nostra Repubblica, che dobbiamo trovare la forza per superare le difficoltà contingenti, rimanere al passo con i tempi ed essere pronti a cogliere le sfide future. Oggi più che mai la consapevolezza della nostra italianità costituisce una risposta spontanea e diffusa ai cambiamenti e alle trasformazioni politiche, sociali ed economiche che la velocità dei nuovi mezzi di comunicazione, l'apertura delle frontiere e dei mercati portano nel mondo contemporaneo.

Un mondo contemporaneo nel quale dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Questa festa rappresenta la giusta occasione per riflettere su cosa per noi rappresentano le istituzioni repubblicane e ricordare quanto sia importante la partecipazione alla vita democratica di ciascuno di noi. Questa festa è l'emblema della Repubblica, che è nella storia degli italiani e garanzia della loro libertà, è un'eredità che dobbiamo valorizzare quotidianamente, consapevoli delle nostre radici più profonde che poggiano su quei valori fondamentali che sono citati nella prima parte della nostra carta costituzionale; valori che non sono mai stati messi in discussione e negati. La forza del nostro Paese è nelle donne e negli uomini che ogni giorno hanno la libera possibilità, concessa dall'Istituzione repubblicana, di pensare, agire, comunicare, credere, sognare, interrogarsi e decidere quale contributo portare in maniera fattiva alla res pubblica, una casa comune che è di tutti".