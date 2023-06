Festa dello studente e consegna della Costituzione. Il sindaco: "La vita non è X Factor"

Festa dello studente nel cuore di Lecco con consegna della costituzione ai neomaggiorenni. L'iniziativa che ha animato ieri piazza Garibaldi ha anticipato quelle in corso oggi per il 2 giugno, Festa della Repubblica e ha visto protagonisti molti giovani lecchesi ai quali il sindaco si è rivolto con un discorso incentrato sul valore dell'impegno civico, della partecipazione e del talento di ognuno. Presenti anche numerosi docenti, genitori e cittadini.

"Un saluto a tutti voi, alle vostre famiglie, alla consulta provinciale degli studenti e a tutti coloro che hanno promosso questa bella giornata di festa - ha esordito Mauro Gattinoni - Questo è uno dei momenti che preferisco da quando ho l’onore di essere sindaco della città di Lecco. Incontrare tanti giovani nella Festa dello Studente, alla vigilia della Festa della Repubblica, è un’occasione importantissima per un’amministrazione come la nostra che ha il talento come bussola per le sue azioni rivolte ai ragazzi e alle ragazze della Città. Perché il talento non è qualcosa di astratto e non è solo dote naturale c’è chi ce l’ha e chi non ce l’ha. Ma peggio ancora è chi ha del talento, e non lo mette a frutto, non lo coltiva con passione, serietà, perseveranza facendo emergere tutte le sfaccettature della vostra vita. Tutti voi ne avete almeno uno: si tratta di individuarlo e di farlo fiorire: mettetelo alla prova con i vostri amici, nel volontariato, negli oratori, nei gruppi sportivi e culturali e lì sperimenterete le vostre capacità".

"E non abbiate l’ansia della performance - ha incalzato il sindaco di Lecco - L’eccellenza, essere sempre i 'numeri uno', essere 'primi' , 'prima' degli altri, mentre è più importante essere insieme agli altri. Non fatevi stroncare dai giudizi o dai pregiudizi. La vita non è X Factor. Ci sono le curve storte nella vita, ma occorre riemettersi in carreggiata. Ecco perché è fondamentale l’incoraggiamento. Diciotto anni è l’età in cui potete firmare da soli le giustifiche di scuola, si può prendere la patente, firmate i contratti, in cui si assumono ufficialmente diritti e doveri dell’essere cittadini, dalla quale si può partecipare alle elezioni ed essere eletti. L’età, soprattutto, in cui si riceve la possibilità di esprimersi: il voto".

"A 18 anni entrate nella comunità politica, potete esprimere il vostro punto di vista che può cambiare le sorti della città, di una regione, di un Paese come l’Italia e addirittura dell’Europa. Ogni singolo voto è importante - ha sottolineato inoltre Gattinoni - Entrate nella comunità politica, e per questo ho l’onore ed il dovere, come sindaco, di accogliervi in questa comunità così complessa, consegnandovi uno strumento per non perdere la strada, la bussola con cui navigarvi: la costituzione".

"La nostra Costituzione, che vi stiamo per consegnare, nell’articolo 48 sancisce il diritto di voto come personale, eguale, libero e segreto. Ma soprattutto ricorda a tutti noi che il suo esercizio è dovere civico. Che cosa significa? Non dare per scontata questa grande conquista di civiltà e di democrazia e ricordare, mettendola in pratica, quanti hanno dato la vita per la nostra libertà - ha quindi dichiarato Gattinoni citando Calamadrei - Vi do una definizione di politica: servizio al bene comune. Avete la possibilità di impegnarvi attivamente a servizio degli altri, insieme ad altri amici e cittadini, perché la politica vera è come l’aria: si sente quando manca! In conclusione voglio lasciarvi con una parola: fiducia. Anche quando è difficile abbiate fiducia in voi stessi e nella vostra nella comunità. Prendete, dunque, tra le mani questa Costituzione, leggetela, assaporatela, sentitela e fatela vostra. Perché come ha affermato la nostra concittadina onoraria, la Senatrice a vita Liliana Segre: Non è poesia e non è utopia: è la stella polare che dovrebbe guidarci tutti".