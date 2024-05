GeoCult, le geoscienze tornano a casa: festival aperto

Taglio del nastro per il primo Festival delle Geoscienze di Lecco. La città che ha dato i natali ad Antonio Stoppani, il papà della geologia che ha visto la luce nel 1824, ha messo a punto la prima edizione dell'iniziativa che sarà presente per una decina di giorni - fino al 12 maggio - in piazzale Riccardo Cassin all'ex Piccola. Iniziative, laboratori, eventi extra festival, momenti di approfondimento e l'installazione de "Il Bel Pianeta", con l'inaugurazione allietata dai giovani musicisti della scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco: un'ottima occasione per capirne di più su una tematica quantomai attuale e, comunque, sempre interessante.

A officiare la cerimonia è stato il sindaco Mauro Gattinoni, che ha ricordato come “cambiamento climatico ed evoluzione rendano quanto mai attuale una riflessione ampia sul tema dell’ambiente, del territorio, della biodiversità, della sostenibilità”, bollando come “azzeccata” l'iniziativa presa dall'assessore all'attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e dagli uffici comunali che hanno messo a terra un lungo e variegato programma. Al termine dell'inaugurazione, che ha visto salire sul palco anche il sottosegretario regionale Mauro Piazza - con lui anche il consigliere Giacomo Zamperini -, la mostra è stata mostrata in anteprima ai presenti.

L’allestimento immersivo e inedito oggi resterà percorribile fino a domenica 12 maggio (da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 18 e da giovedì a domenica dalle 9 alle 22) e si sposterà poi a Milano in autunno. Ingresso gratuito per le scuole e per i bambini fino ai 6 anni, costo del biglietto (acquistabili su www.leccotourism.it/geocult) fissato in 4 euro.