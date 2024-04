Sta per tornare il Festival della Treccani: la sessualità al centro

Libera, repressa, infantile, presente anche nella fase senile, la sessualità comporta sotto il profilo linguistico una riflessione sempre più urgente e approfondita, considerando quante implicazioni e quanti equivoci determina nelle relazioni sociali. È dedicata alla parola "sessualità" la VII edizione del Festival Treccani della lingua italiana #leparolevalgono: verrà inaugurato a Lecce il 3, 4 e 5 maggio, per proseguire a Roma il 25 e 26 maggio e a Lecco il 27, 28 e 29 settembre. Ideato da Treccani Cultura - con il patrocinio Rai per la Sostenibilità Esg e la media partnership di Rai Cultura e Rai Radio3 - il fesival presenta ogni anno i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, prestando particolare attenzione al valore delle parole come mezzo di espressione e di ragionamento, di condivisione e di rispettoso confronto tra diverse posizioni.

Il nuovo Festival della Lingua italiana di Treccani

Il punto di partenza del Festival è la definizione di sessualità contenuta nel Vocabolario Treccani ("sessualità sostantivo femminile: l'insieme dei caratteri e dei fenomeni della vita sessuale"). Dalla mappa semantica realizzata dai condirettori dell'ultima edizione del Vocabolario Treccani, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, emerge quanto sia opportuno e necessario approfondire i significati di questo termine e di quelli a esso collegati: amore, affettività, desiderio, seduzione, piacere, erotismo, con riferimento agli aspetti meno controversi; identità di genere, asessuale, transessuale o transgender, in relazione a realtà sempre più presenti nella nostra società. Per arrivare infine a quelle voci che denotano evidentemente una totale ignoranza del valore profondo di questa parola, quali molestare, stuprare e violentare.

Attraverso l'analisi storica dell'evoluzione della sessualità nella società italiana, i dibattiti su temi contemporanei come l'identità di genere, i diritti Lgbtqia e la consapevolezza corporea, la rappresentazione artistica e letteraria della sessualità, sarà possibile promuovere la comprensione e il confronto su temi spesso mistificati. Da qui l’attenzione anche ad altre parole come emozione, passione, fantasia, libertà sessuale e libertà morale, bisessuale, gender, genere fluido, binario e non binario e, più in generale, orientamento sessuale, oggi più che mai aperto a tante considerazioni e sfumature. Perché l'Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, con il suo hashtag #leparolevalgono, cerca di migliorare ogni giorno l'uso e la conoscenza della nostra lingua.