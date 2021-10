Festival dei Promessi Sposi, "il romanzo del Manzoni in versione 2.0"

"Il Festival dei Promessi Sposi, che da venerdì occuperà la scena culturale della nostra città, rappresenta un evento centrale nell'offerta dell'Amministrazione comunale: la nostra programmazione culturale, infatti, si propone quale obiettivo fondamentale la valorizzazione del patrimonio immateriale del nostro territorio. In quest'ottica, la grande tradizione manzoniana e dei Promessi Sposi rappresenta un elemento profondamente collegato alla nostra identità comunitaria".

Così il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, presenta il "Festival dei Promessi Sposi", che avrà il suo clou da venerdì 15 a domenica 17 nella nostra città, prevedendo poi una prosecuzione con numerosi appuntamenti fino al 6 novembre.

"Diffondere la conoscenza di un romanzo attuale"

“La nostra volontà è di diffondere la conoscenza del romanzo, dei suoi personaggi e dei luoghi in cui è ambientato e di aiutarne una rilettura in chiave moderna, in versione 2.0 - continua Simona Piazza - Siamo infatti convinti della straordinaria attualità de 'I Promessi Sposi', per le grandi tematiche sociali che il Manzoni affronta. Proprio per favorire la contemporaneità del messaggio del romanzo, abbiamo proposto un programma che sposa e utilizza linguaggi culturali differenti: dal teatro alla musica, dall'arte agli incontri di approfondimento, dalle video-proiezioni al cibo. In questo modo siamo convinti di poter avvicinare un pubblico vario, affiancando ai cultori e agli appassionati della materia anche i tanti cittadini e i turisti che possono così approcciarsi alla figura del Manzoni e ai contenuti del suo romanzo. E ciò a cominciare dai giovani, chiamati allo studio dei Promessi Sposi, che possono così trovarvi nuovi stimoli e nuovi interessi".