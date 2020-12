Non c'è Antivigilia senza fiaccolata: arriva il buio, s'illumina la via Cassin

Il Covid-19 e le relative misure di contenimento stanno via via cancellando tanti degli appuntamenti che tradizionalmente accompagnano l'arrivo delle Festività. Tra questi ci sono certamente anche le tradizionali fiaccolate che illuminano le montagne del nostro territorio. Una, però, è stato possibile ammirarla comunque: la via Cassin che porta in vetta al Medale è stata illuminata anche nella serata del 23 dicembre 2020, "opera" che generalmente è realizzata dagli alpinisti del Gruppo Gamma Lecco.